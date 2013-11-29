На мітинг Партії регіонів на Європейській площі привели дітей (фото, відео)
14:56, 29 листопада 2013Політика
2805 0
На Європейську площу в Києві прийшли організовані групи дітей, які долучились до мітингу Партії регіонів “Збудуймо Європу в Україні”.
фото Михайла Койфмана / УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, дітям, які прийшли з вулиці Трьохсвятительської, на вигляд 13-15 років, майже усі вони тримають прапори з партійною та національною символікою.
фото Михайла Койфмана / УНИАН
На запитання, хто вони і звідки приїхали, діти відповідали, що вони - кияни і вчаться на 3-му курсі університету. Тільки одна дівчинка зізналась в тому, що вона школярка, вчиться у 9-му класі, а на мітинг прийшла, щоб прогуляти школу.
фото Євгенія Малолетки / УНИАН
На Європейській площі їх кілька десятків. Діти стоять групами по десять чоловік праворуч від сцени на Європейській площі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter