На мітинг Партії регіонів на Європейській площі привели дітей (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, дітям, які прийшли з вулиці Трьохсвятительської, на вигляд 13-15 років, майже усі вони тримають прапори з партійною та національною символікою.

На запитання, хто вони і звідки приїхали, діти відповідали, що вони - кияни і вчаться на 3-му курсі університету. Тільки одна дівчинка зізналась в тому, що вона школярка, вчиться у 9-му класі, а на мітинг прийшла, щоб прогуляти школу.

На Європейській площі їх кілька десятків. Діти стоять групами по десять чоловік праворуч від сцени на Європейській площі.