У ПР підтвердили курс на євроінтеграцію України
16:31, 29 листопада 2013Політика
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Рух України в Європу – незмінний. Про це заявив народний депутат України, член фракції ПР Владислав Лук’янов під час мітингу на Європейській площі Києва у п’ятницю, 29 листопада.
Прийняте рішення має бути добре опрацьоване
«Ми з вами сильна, потужна, міцна команда, - сказав народний депутат, звертаючись до учасників мітингу. – Ми чітко підтверджуємо наш європейський вибір. Ми підтримуємо Президента Віктора Януковича. Ми чітко визначилися: наша мета – сильна, незалежна, економічно розвинута Україна».
Водночас політик наголосив: «Приймаючи рішення щодо європейського вибору, ми також захищаємо наші робочі місця, підприємства, економічні інтереси. Ми налаштовані на те, щоб працювати на користь народу, держави. Прийняте рішення має бути добре опрацьоване, має враховувати інтереси нашої держави, кожного міста, села, кожного громадянина. Наш рух в Європу ніколи не зміниться. Ми підтверджуємо цей вибір».
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