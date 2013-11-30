Опозиція оголошує загальноукраїнський страйк - Яценюк

Опозиція прийняла рішення про проведення загальноукраїнського національного страйку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції лідерів опозиції повідомив лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Нами прийнято спільне рішення трьома опозиційними партіями про формування штабу національного спротиву. І ми розпочали підготовку до загальноукраїнського національного страйку”, - сказав Яценюк.

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Лідер “Свободи” Олег Тягнибок додав, що до роботи цього штабу долучатимуть і громадські організації, які виявлять бажання “брати участь у цьому спротиві”.

“Цей штаб буде чітко брати на себе відповідальність за ті події, які будуть відбуватися в подальшому в державі”, - сказав Тягнибок і додав, що штаб закликає завтра о 12 годині виходити на Майдан для оголошення безпосереднього плану дій, зокрема щодо імпічменту Президента та відставки уряду.