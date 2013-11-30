На Михайлівській площі в Києві вже зібралося близько 4 тисяч людей.

Як передає кореспондент УНІАН, люди стоять з державними прапорами, частина з них стоїть вздовж проїжджих частин площі і скандують автомобілям гасла Євромайдану та постійно повторюють: “Міліція з народом!”. Проїжджаючі авто відповідають їм сигналами.

Ще близько 2 тисяч людей зібрались безпосередньо на території Михайлівського собору. Тут також організовують пункти з роздачі гарячої їжі та напоїв.

Постійно прибувають нові мітингуючі.

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада близько 4-ої ранку кілька тисяч бійців спецпідрозділу «беркут» штурмували кілька сот студентів, які проводили мирну акцію на підтримку євроінтеграції України. Як повідомляє ВВС, очевидці розповіли, що штурм Євромайдану почався приблизно о четвертій ранку. Десятки людей побито, серед них багато студентів - як дівчат, так і чоловіків.

На відеозаписах, оприлюднених в інтернеті, видно, як бійці ”беркуту” витісняють людей з-під монументу Незалежності, при цьому б`ючи їх кийками. Декого продовжували бити навіть після того, як він впав. На кадрах також видно людей із закривавленими обличчями.

Медичну допомогу було надано 35 постраждалим внаслідок розгону акції на Майдані Незалежності

Про це на брифінгу повідомив головний лікар Київської станції швидкої допомоги Анатолій Вершигора, передає кореспондент УНІАН.

“За минулу добу звернулось до нас 35 осіб, їм була надана амбулаторна допомога в 7 випадках. 21 пацієнта було доставлено до лікарень. На ранок в лікарнях залишилося 7 чоловік, але вони вже були виписані, тому що не потребують стаціонарного лікування”, - сказав Вершигора.

Вцілілі після сьогоднішнього нічного розгону Євромайдану в Києві знайшли притулок у Михайлівському соборі. Зранку їх було близько 500. Ті, хто зібралися на Михайлівській площі, закликали киян приєднуватися і продовжувати акцію протесту. Зокрема, через гучномовці люди скандують: “Київ приходь, Україна вставай!”.