Інна Богословська виходить з Партії регіонів

Народний депутат Інна Богословська після силового розгону Євромайдану заявила про вихід з фракції і партії Партії регіонів. Інший народний депутат з фракції Партії регіонів Віктор Бондар припускає, що ще частина депутатів можуть вийти з парламентської фракції ПР.

Про це сьогодні він повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Політик пояснив, що це буде реакція на нелюдські дії беркутівців та провал Угоди про асоціацію з ЄС.

“Мене обурили безглузді та недемократичні дії силовиків, котрі розігнали столичний Євромайдан. Є також питання до непідписання Україною Угоди про асоціацію з ЄС”, - зазначив Бондар.

За його словами, наразі серед групи депутатів від фракції Партії регіонів тривають консультації.

“Багато хто з депутатів ще вагається та оглядається. Не у всіх є бажання залишатися у фракції партії влади, де так ставляться з людьми. Так, підставили Президента і зробили з України Африку. Однак та ж Африка у деяких моментах краще розвивається”, - заявив депутат.

Бондар додав, що до понеділка-вівторка буде відома кількість нардепів, котрі покинуть лави Партії регіонів.

Водночас, Богословська після силового розгону Євромайдану заявила про вихід з фракції і партії Партії регіонів.

Про це "Українській правді" повідомили у прес-службі депутата.

"Я виходжу з Партії регіонів і зі складу фракції Партії регіонів у парламенті", - процитувала прес-служба заяву Богословської.

За її словами, в Україні почали реалізацію сценарію з розвалу країни на частини.

"Ні в кого не повинно бути сумнівів, що в Україні почав реалізовуватися план по розділу суверенної і єдиної держави Україна на кілька частин" , - заявила вона.

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"Чи розуміє це Янукович, стурбований своєю владою, - невідомо, але такий план почав реалізовуватися під вивіскою Януковича руками опричників Путіна в Україні", - стверджує політик.

Вона закликала активізувати жителів Півдня і Сходу країни.

"Центр і Захід все одно відкинуть страх і масово будуть відстоювати себе і власну країну. Впевнена, що на Півдні і Сході серед молоді абсолютна більшість хочуть європейських цінностей, а значить, і їхні батьки підтримають своїх дітей", - додала вона.

Вона пропонує сформулювати пропозиції, прийнятні для Януковича.

"Запропонувати Януковичу варіант, який може вберегти Україну від кровопролиття і зберегти Януковича, членів його сім'ї та найближче оточення від відплати", - запропонувала вона.

Таким варіантом вона бачить "негайно звернутися до ЄС про скликання позачергового саміту Україна-ЄС для підписання Угоди про асоціацію, підписати угоду і подати у відставку".

Депутат закликала створити нову більшість у парламенті і зробити Верховну Раду політичним центром України.

Також вона вимагає від нової більшості звернутись до Рибака з вимогою організувати роботу парламенту.

"Якщо він не згоден або не в силах - він повинен подати у відставку, народ України буде йому вдячний", - заявила Богословська.