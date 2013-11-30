Яценюк закликав віче мирною ходою йти на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Яценюка, це буде «мирна демонстрація, і ми мирною ходою підемо до серця української столиці – на Майдан».

Щодо заяви Президента України Віктора Януковича про намір розслідувати побиття людей на Майдані політик зауважив: «Йому не треба нічого розслідувати. Йому треба подивитись на себе в дзеркало. Це був Янукович, Азаров і Захарченко».

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Крім того, Яценюк оголосив про вимогу опозиції: «До того моменту, доки Верховна Рада не проголосує за відставку зрадницького антиукраїнського уряду Азарова, парламент не запрацює. Це наша вимога».

Він підкреслив, що міністр МВС Захарченко «повинен понести не політичну, а кримінальну відповідальність за злочин проти народу України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні надвечір прес-служба Глави держави оприлюднила заяву Януковича, в якій він висловив обурення подіями на Майдані і вимагає покарати винних.

«Я глибоко обурений тими подіями, які відбулися вночі на Майдані Незалежності. Я засуджую дії, які призвели до силового протистояння та страждань людей», - йдеться у Зверненні до Українського народу.

«Ті, хто не почули слова Конституції та Президента і своїми рішеннями та діями спровокували конфлікт на Майдані, будуть покарані», - пригрозив Янукович і запевнив, що вимагає від Генеральної прокуратури України «терміново надати йому та українському суспільству результати негайного та об’єктивного розслідування для належного покарання винних».