Завтра в Україні йтиме мокрий сніг і дощ

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, буде хмарно з проясненнями. Подекуди невеликий мокрий сніг та дощ, лише вночі на півдні, а вдень на крайньому заході країни без опадів. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, вдень у Криму місцями 25 м/с. Температура протягом доби - від 4° тепла до 1° морозу; у південній частині вночі - від 3° морозу до 2° тепла (на узбережжі Криму до 6° тепла), вдень - 2-7° тепла.

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По Київській області хмарно з проясненнями. Подекуди невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби - від 4° тепла до 1° морозу.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Подекуди невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби - 1-3° тепла.