У ПР вважають, що опозиція не повинна нагнітати емоції в суспільстві

Про це заявив народний депутат України, член парламентської фракції Партії регіонів Владислав Лук'янов.

«Мирні демонстрації – це коли люди висловлюють свою громадянську позицію, не б'ють вікна, не ламають двері, не кидають палиці, каміння, пляшки. Але коли мова йде про втручання в роботу державних органів, про пряме порушення конституційного ладу держави, то, безумовно, це вже далеко не мирні дії», - зазначив депутат.

«І дуже важливо не нагнітати емоції. Не потрібно «підвищувати градус» подій», - наголосив політик.

«Держава зобов'язана вжити адекватних заходів. Там, де є велике скупчення людей, потрібно забезпечити порядок. І як громадянин, і як політик я вимагаю, щоб був наведений порядок. Влада повинна реагувати чітко і конкретно, але при цьому не перевищуючи межі необхідної самооборони. Однак якщо людина здійснює протиправні дії – вона повинна нести відповідальність відповідно до законів», – зазначив політик.