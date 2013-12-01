Вхід у приміщення Київської міськради вільний для всіх бажаючих

Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності залишається велика кількість людей. Транслюються музичні записи.

Від Майдану майже до виходу з метро на вулиці Інститутській зосереджено багато людей.

Багато людей прогулюються Хрещатиком.

На даний час жодних провокацій чи якихось бійок немає. Також ніде не видно представників правоохоронних органів у формі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, учасники акції громадянського протесту в центрі Києва захопили будівлю Київської міської державної адміністрації, а також будівлю Федерації профспілок, про це повідомили учасники протесту і лідер опозиційної партії «Свобода» Олег Тягнибок.

«Ми українці - вже в Київраді, тому що ця Київрада була незаконно зайнята бандитами. Доки тут кричать, там починає формуватися законна київська влада», - сказав Тягнибок.

Водночас лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на брифінгу закликав держслужбовців вийти завтра на роботу, запевнивши, що опозиція забезпечить роботу в приміщенні КМДА.

На уточнення журналістів, для чого було вибивати вікна в будівлі київської влади, перший заступник голови фракції партії «УДАР» Віталій Ковальчук зазначив, що «це не наша робота. Це була провокація».

Ковальчук додав, що зараз там наводиться порядок і там діятиме штаб національного спротиву.