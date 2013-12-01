Вхід у приміщення Київської міськради вільний для всіх бажаючих
Всі двері приміщення відкриті. На дверях чергують представники від опозиційних партій, які розказують людям, як пройти в туалети та залу на другому поверсі з тим, щоб відпочити та погрітися.
Як передає кореспондент УНІАН, на Майдані Незалежності залишається велика кількість людей. Транслюються музичні записи.
Від Майдану майже до виходу з метро на вулиці Інститутській зосереджено багато людей.
Багато людей прогулюються Хрещатиком.
На даний час жодних провокацій чи якихось бійок немає. Також ніде не видно представників правоохоронних органів у формі.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, учасники акції громадянського протесту в центрі Києва захопили будівлю Київської міської державної адміністрації, а також будівлю Федерації профспілок, про це повідомили учасники протесту і лідер опозиційної партії «Свобода» Олег Тягнибок.
«Ми українці - вже в Київраді, тому що ця Київрада була незаконно зайнята бандитами. Доки тут кричать, там починає формуватися законна київська влада», - сказав Тягнибок.
Водночас лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк на брифінгу закликав держслужбовців вийти завтра на роботу, запевнивши, що опозиція забезпечить роботу в приміщенні КМДА.
На уточнення журналістів, для чого було вибивати вікна в будівлі київської влади, перший заступник голови фракції партії «УДАР» Віталій Ковальчук зазначив, що «це не наша робота. Це була провокація».
Ковальчук додав, що зараз там наводиться порядок і там діятиме штаб національного спротиву.