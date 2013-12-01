Мітингувальники переносять з Майдану Незалежності до АП металеві щити

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на Банковій продовжують передбувати до 1000 мітингувальників, переважна більшість з них - молоді люди. Якихось активних дій у бік міліції вони не чинять.

Як повідомляв УНІАН, близько півтисячі молодиків спортивної статури із закритими обличчями прорвали кордон міліції та імітували захват Адміністрації Президента. Вони поводили себе досить агресивно.

Журналісти, які перебувають на місці події, зазначають, що провокатори викрикують гасла українською, а розмовляють між собою російською мовою. Вони кидали в спецназ різні предмети, в тому числі каміння і «коктейлі Молотова». Крім того, молодики демонструють добре володіння навичками протидії бійцям силових структур і знають їхню тактику поведінки.

У результаті сутичок є постраждалі правоохоронці і цивільні громадяни.

Як повідомили у прес-службі «УДАРу», наразі ситуацію на вулиці Банковій, взяли під контроль колишні воїни-афганці, які вишукувалися «живим ланцюгом» між «Беркутом» та «тітушками»-провокаторами.