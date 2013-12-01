У МВС спростували інформацію про прибуття в Україну російського спецназу
19:29, 01 грудня 2013Політика
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В українському МВС спростували інформацію про прибуття в Україну російського загону спецпризначення «Витязь».
Спецназ "Витязь" у Чечні ,kb-vityaz.com
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, «ця інформація не більше, ніж чутки, вона абсолютно не відповідає дійсності».
У неділю в соціальних мережах з'явилося повідомлення про те, що нібито три автобуси із російськими спецпризначенцями уже знаходяться в «Борисполі».
Загін спеціального призначення внутрішніх військ Російської Федерації «Витязь», зокрема, виконує завдання припинення масових безчинств, які супроводжуються збройним насильством.
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