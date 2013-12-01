Влада розглядає два сценарії розвитку подій на Майдані - Тягнибок

Про це сьогодні на брифінгу повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Наскільки нам відомо, на сьогодні влада розглядає два сценарії. Перший – це оголосити про розпуск уряду, щоб піти на переговори з мітингувальниками.

Другий - через своїх кремлівських емісарів наполягають на силовому сценарії», - зазначив Тягнибок і додав, що «ми будемо стояти, відбиватися і наполягати на наших вимогах».