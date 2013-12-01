Влада розглядає два сценарії розвитку подій на Майдані - Тягнибок
20:33, 01 грудня 2013Політика
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Українська влада розглядає два сценарії розвитку подальших подій щодо врегулювання акцій протесту у Києві.
Влада розглядає два сценарії подальшого розвитку подій на київському Майдані - Тягнибок
Про це сьогодні на брифінгу повідомив лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок.
«Наскільки нам відомо, на сьогодні влада розглядає два сценарії. Перший – це оголосити про розпуск уряду, щоб піти на переговори з мітингувальниками.
Другий - через своїх кремлівських емісарів наполягають на силовому сценарії», - зазначив Тягнибок і додав, що «ми будемо стояти, відбиватися і наполягати на наших вимогах».
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