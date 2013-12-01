Парламент Криму вважає, що опозиція намагається захопити владу в Україні

«Під загрозу поставлено політичну та економічну стабільність у державі, його цілісність і самі основи конституційного ладу», - сказано в документі.

«Жменька політиканів намагається під виглядом боротьби за європейський вектор розвитку захопити владу в країні. Особливе обурення викликає той факт, що у нинішнього Майдану ті ж самі вожді, що й 9 років тому. Прийшовши до влади на антиросійських гаслах в результаті «помаранчевої революції», вони обдурили довіру людей і завели Україну в глибоку кризу. Сьогодні ці політичні банкрути взяли собі в союзники неонацистів з ВО «Свобода», від яких відмежувалися Європа і весь цивілізований світ, і перейшли від мирних маніфестацій до насильницьких дій - масових заворушень та захопленню державних установ», - вважають кримські депутати.

«Хроніка подій у Києві переконує в тому, що вони були заздалегідь сплановані і чітко організовані. Ми всі є свідками чергового політичного спектаклю, режисери якого маніпулюють свідомістю мас», - стверджують у ВР Криму.

Крім того, політична ситуація в Україні стане темою для розмови на позачерговому засіданні кримського парламенту. За даними прес-центру ради, його скликано на 2 грудня.