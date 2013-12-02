В опозиції кажуть, що перебувають в КМДА і Будинку профспілок на законних підставах

"Штаб національного спротиву на легітимних підставах знаходиться у Будинку профспілок. Є відповідні договори оренди цих приміщень", - йдеться у заяві прес-служби "Батьківщини".

"Також повідомляємо, що в цих приміщеннях народні депутати Павло Петренко, Валерій Карпунцов та Олег Махніцький проводять цілодобовий прийом громадян, про що було офіційно повідомлено КМДА та МВС", - наголосили у "Батьківщині".

В опозиції зазначили, що депутати у своєму депутатському зверненні на адресу Захарченка та керівництва КМДА наголошують, що починаючи з 1 грудня 2013 вони безстроково проводитимуть зустрічі з виборцями за адресами: вул. Хрещатик, Майдан Незалежності, вул. Грушевського (біля Верховної Ради та Кабінету міністрів), вул. Михайлівська, вул. Богомольця, Михайлівська та Європейська площі, приміщення КМДА та в Будинку профспілок", - йдеться у зверненні.

"Хочемо попередити владу, що будь-які силові дії проти людей, які цілком законно перебувають у цих приміщеннях, є незаконними, провокативними та антиконституційними", - йдеться у заяві.