Яценюк вимагає, щоб Рада розглянула питання недовіри Кабміну завтра

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на початку Погоджувальної ради керівників фракцій та комітетів парламенту.

Яценюк підкреслив, що опозиція наполягає на відставці Кабміну і зупиненні політичних репресій в Україні, звільненні екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко та затриманих активістів.

“Завтра сесія повинна початися з розгляду резолюції недовіри Кабінету міністрів і вирішення питання зупинки політичних переслідувань”, - сказав він.

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Лідер “Свободи” Олег Тягнибок також наголосив на необхідності притягнення до відповідальності керівників МВС.

Лідер “УДАРу” Віталій Кличко додав, що до відповідальності мають бути притягнуті всі причетні до побиття студентів 30 листопада.

Кличко також наголосив на вимозі відсторонення від посади міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка та порушенні проти нього кримінального провадження.

У свою чергу голова Верховної Ради України Володимир Рибак, звертаючись до Яценюка, висловив думку, що “є можливість обговорити це питання”.

Після цього лідери опозиції покинули Погоджувальну раду.

У коментарі журналістам Яценюк зазначив, що той, хто не підтримуватиме резолюції про недовіру Кабміну, - підтримує нинішні події, які відбуваються в країні.

“Якщо Партія регіонів і комуністи, і позафракційні голосують - у нас будуть голоси за відставку уряду Азарова і Януковича”, - сказав він.