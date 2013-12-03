Європарламент наступного тижня може розглянути резолюцію щодо України

Про це кореспондента УНІАН у Польщі повідомила Йоанна Беккер - радник депутата Європарламенту Яцека Саріуш-Вольського, який ініціював дискусію в ЄП на тему ситуації в Україні.

За словами Беккер, Саріуш-Вольський, котрий є заступником голови найбільшої у Європарламенті Європейської народної партії (ЄНП), підготував проект резолюції щодо ситуації в Україні, який ще обговорюватиметься з колегами та представниками інших політичних сил.

Читайте також: ЄС був готовий без умов підписати угоду з Україною - ЗМІ

Саріуш-Вольський пропонує ЄП висловити "обурення" через непідписання Угоди про асоціацію України з ЄС на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі та заявити про підтримку європейських прагнень українців.

Крім цього, він закликає Європарламент організувати спеціальну місію на кшалт такої, котра діяла в Україні в 2004 році під час Помаранчевої революції. Її завданням має стати проведення переговорів щодо "мирної відповіді на вимоги українського суспільства та гарантування чесних та справедливих парламентарних та президентських виборів".

Беккер зазначила, що дискусія відбудеться, якщо заявку депутата підтримають лідери головних політичних сил та глава Європарламенту на засіданні у четвер, 5 грудня.

"Поки невідомо, чи вона буде, але ймовірно, що буде", - сказала співрозмовник агентства.

Вона зауважила, що дискусія на тему України може відбутися наступної середи або у четвер, 11 або 12 грудня.

"Такі дискусії на тему закордонних справ відбуваються у середу, а голосування - в четвер. Хоча, можливо, що дискусія відбудеться у четвер", - сказала Беккер.

"Рішення має прийняти конференція лідерів політичних сил Європарламенту та глава ЄС на зустрічі у четвер вранці", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, масові акції прихильників євроінтеграції в Києві та інших регіонах України почалися 21 листопада після оголошення урядом про призупинення підготовки Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося оформити на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі.

Після жорстокого розгону «беркутівцями» Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві акції протесту по всій країні посилилися.

1 грудня в Україні пройшла наймасовіша в історії країни акція громадянського протесту, участь в якій тільки в Києві взяли більш як півмільйона людей. Акції протесту тривають.