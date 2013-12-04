Янукович у Китаї оглянув експозицію музею теракотових воїнів

Як передає кореспондент УНІАН, найбільший у світі музей розташований у місті Сіань (Китай).

Як відомо, похоронний комплекс Цінь Ши Хуанді було зведено ще за життя імператора. Спорудження гробниці почалося відразу після утворення імперії неподалік від нинішнього м. Сіаня. До створення мавзолею було залучено понад 700 тис. робітників і ремісників, і тривало воно 38 років. Периметр зовнішньої стіни поховання становив 6 км.

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Так, для супроводу імператора в потойбічному світі було створено численне теракотове військо. Воїнів і коней цієї армії було зроблено в різних куточках Китаю. Армія глиняних воїнів покоїться в бойовому шикуванні у паралельних склепах глибиною від 4 до 8 м за 1,5 км на схід від гробниці імператора. На цей час археологи звільнили від ґрунту близько 1500 статуй. Фігури воїнів є справжніми витворами мистецтва, оскільки виконані з використанням різних методик, їх тіла раніше мали яскраве забарвлення. Кожна окрема статуя має свої унікальні риси і навіть вирази обличчя. Представлені воїни відрізняються за рангом (офіцери, рядові солдати) та озброєнням (спис, арбалет або меч).

Як відзначає Вікіпедія, хоча замість живих воїнів врозріз звичній традиції спільно з імператором було поховано їхні глиняні копії, що деякими фахівцями розцінюється як вельми прогресивний крок, не слід забувати, що окрім статуй воїнів разом з Цінь Шихуанді було закопано за різними оцінками до 70000 (!) робітників разом зі своїми родинами, а також близько 3000 наложниць.

Комплекс гробниці Цінь Шихуанді першим поміж китайських об'єктів було внесено ЮНЕСКО до Реєстру об'єктів світової культурної спадщини.