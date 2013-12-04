Янукович у Китаї домовляється про кредит у кілька мільярдів - ЗМІ

Сума інвестицій, які можуть зайти в Україну з Китаю, перевищує 10 мільярдів доларів. Плюс нові можливості для експорту українських товарів, зокрема пшениці.

«У Китаї є таке правило, що бізнесмени не можуть нічого купувати у інших країн без «благословення» їхнього уряду. Важливо їм заручитися, щоб експортувати все, що вирощуємо, - зерно, овочі, м'ясо та інше, - каже «Вестям» президент аналітичного центру Олександр Охріменко. - Ще один ключовий момент - нам дадуть кредит в $ 5 млрд (грошима), який ми повернемо зерном протягом 5-7 років зерном. Також ми спільно налагодимо виробництво в КНР літаків АН-158. Китай зараз потребує близько 6 тисяч літаків для внутрішніх перевезень».

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З іншого боку, китайці почнуть реалізовувати проекти в Україні. Наприклад, влітку анонсували передачу в оренду 3 млн га землі в Дніпропетровській, Херсонській областях та Криму на 50 років.

«Це проблемні землі. А китайці оздоровлять їх, вкладуть до $3 млрд, - каже Охріменко. - Вони візьмуться побудувати заводи для переробки нашого вугілля в сировині для електростанцій. Ця сировина дасть більше енергії, а ми зможемо відмовитися від газу. І дуже амбітний план: навколо столиці хочуть побудувати об'їзну - платний автобан з мережами логістичних центрів, щоб із Києва прибрати склади і вантажівки. На це піде $ 3,7 млрд». У реалізації цих проектів стояло умова, щоб робочою силою стали саме українці і використовувалося не менше 40% української техніки.

До речі, після візиту в Китай має бути ще і візит до Росії, де також можуть бути озвучені угоди по великих кредитах і знижка на газ. Все це також може бути використано для зміцнення внутрішньополітичних позицій президента в нинішній складній ситуації.