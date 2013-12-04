Попов не має претензій до мітингувальників, які перебувають в будівлі КМДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв'ю журналістам.

Він підкреслив, що питання щодо захоплення самої будівлі і неправових дій, які відбувались під час цього в КМДА, відокремлюють від питання щодо перебування наразі там великої кількості людей, які висловлюють свою позицію щодо євроінтеграції в акціях в центрі столиці.

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“Будівля КМДА була захоплена силовим методом. Був організований, не випадковий, а цілеспрямований захват будівлі... Але ми розділяємо це питання і питання перебування людей. Це окрема тема і до цих людей конкретно влада не має ніяких претензій”, - сказав Попов.

За його словами, міська влада зробить все, щоб не було силових протистоянь в будівлі, а також намагатиметься організувати роботу всіх служб, щоб забезпечити можливість людям, які мирно перебувають в центрі столиці, висловити свою позицію.

“Я приношу співчуття всім тим, хто постраждав в ніч з п'ятниці на суботу. Оцінка цієї ситуації дана Президентом України. Я її повністю розділяю”, - сказав також Попов.

Він зазначив, що наразі активно проводиться слідство прокуратурою щодо цієї ситуації. “Найближчим часом будуть дані персональні оцінки цій ситуації. Я думаю, ми найближчим часом будемо мати в цьому питанні результат”, - сказав голова КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.

Активісти заявили, що у приміщенні КМДА проходять Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями.

3 грудня Управління Державної служби охорони відновило охорону Київської міської державної адміністрації, повідомила прес-служба Київської міської партійної організації ВО «Батьківщина» з посиланням на народного депутата Юрія Одарченка.

«На вимогу опозиції, яка наразі перебуває у будівлі КМДА, припинено саботаж професійної діяльності співробітниками Управлінням Державної служби охорони. Зараз відновлено охорону службових приміщень Київської міської ради та Київської міської адміністрації», - підкреслив Одарченко.

За його словами, з 18-ї години співробітники Управління ДСО Головного управління МВС України в Києві поновлюють виконання своїх службових обов’язків з охорони майна на поверхах, де розташовуються службові приміщення Олександра Попова та Галини .Гереги.

«Служба охорони з 1 грудня усунулася від виконання своїх прямих обов’язків за вказівкою керівництва КМДА. Цим Попов хотів «підставити» киян, які знаходяться у приміщенні КМДА, сподіваючись на безлади та погроми. Проте дисципліну та порядок впродовж усього часу забезпечували громадяни-учасники Євромайдану, які наразі перебувають у будівлі, жодних пошкоджень майна немає», - заявив Одарченко.

У будівлі продовжує працювати пункт обігріву та медичної допомоги учасникам масових протестів, що знаходиться на другому поверсі Київради, у колонній залі. Тут же працюють волонтери, які надають психологічну допомогу, пункт роздачі гарячої їжі та одягу, йдеться в повідомленні.