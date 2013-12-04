Мітингувальники не збираються залишати будівлю Київради

У приміщенні Київської міської державної адміністрації продовжують перебувати мітингувальники.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у колонній залі КМДА на другому поверсі перебувають декілька сотень прихильників євроінтеграції. Частина людей сплять біля колон, частина дивиться пряме включення з Євромайдані на спеціально облаштованому моніторі з проектором.

У приміщення КМДА функціонують секції: “Реєстрація революціонерів”, “Збір коштів для революціонерів”, “Мобілізація юристів на захист політв'язнів Євромайдану”.

Також у колонній залі відбувається прийом до партій ВО “Батьківщина” та ВО “Свобода”, прийом та видача теплих речей та запис громадян, готових надати житло.

У приміщенні Київради можна обігрітись, підзарядити телефон, скуштувати бутерброд та випити чаю. Також там діє медпункт, пункт збору медикаментів та пункт психологічної допомоги.

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Окрім партійної символіки, висять плакати з написами: “Ні окупації! Так євроінтеграції”, “Воля України або смерть”.

У Київраді на диво доволі чисто.

Як повідомляв УНІАН, у Києві другий тиждень проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

1 грудня активісти Євромайдану зайшли у Будинок профспілок і будівлю Київської міської державної адміністрації, де перебувають досі.

Активісти заявили, що у приміщенні КМДА проходять Загальні збори киян і зустрічі народних депутатів з виборцями.