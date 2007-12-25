Яценюк обіцяв нардепам красиву картинку, але за текст не поручився
17:23, 25 грудня 2007Політика
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У Раді з`явився «пресс-поінт»
Сьогодні на засіданні Верховної Ради спікер парламенту Арсеній Яценюк поінформував нардепів про те, що в кулуарах обладнано спеціальне місце для інтерв`ю і спілкування нардепів з пресою.
Пресс-поінт, як назвав це місце Яценюк, обладнаний трибункою, місцями для підключення мікрофонів і всім необхідним для того, щоб давати «красиву картинку» з Верховної Ради.
"Я не упевнений, що по тексту буде дуже добре, але по картинці буде дуже красиво", - з такими словами спікер, закликав депутатів вносити ідеї щодо налагодження роботи пресс-поінту. Також Яценюк додав, що у разі потреби в Раді може з`явитися ще один подібний майданчик.
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