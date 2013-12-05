При розгоні Євромайдану постраждали 79 осіб - ГПУ

Під час розгону бійцями “Беркута” Євромайдану 30 листопада отримали тілесні ушкодження 79 осіб, серед них 6 студентів, 4 журналістів, 2 іноземців та 7 правоохоронців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник генерального прокурора Анатолій Пришко.

Із 10 госпіталізованих після цих подій 2 продовжують залишатися у лікарні, сказав він.

За словами Пришка, наразі за фактом цих подій нікому не оголошено підозру, нікого не затримано. Однак він додав, що на сьогодні в рамках розслідування кримінального провадження допитано близько 100 правоохоронців та мітингуючих, вилучено та оглянуто відеоматеріали та службову документацію, призначено майже 40 судово-медичних експертиз потерпілих для того, щоб з'ясувати механізм та тяжкість отриманих ними тілесних ушкоджень.

Пришко також зазначив, що генпрокурор доручив міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку провести службову перевірку щодо правомірності дій міліції 30 листопада.

Він висловив сподівання, що Генеральна прокуратура отримає результати службового розслідування МВС сьогодні ввечері або завтра зранку.

Також Пришко звернувся до представників ЗМІ з проханням надати відео- та фото- подій на Майдані 30 листопада.