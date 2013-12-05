Прокурор Києва доручив провести додаткове медобстеження затриманих за сутички біля АП
Прокурор міста Києва Микола Бескишкий доручив провести додаткове медичне обстеження підозрюваних у масових заворушеннях, щодо яких було судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури, працівники столичної прокуратури сьогодні виїхали до Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги, де наразі утримуються 6 підозрюваних осіб, для особистого спілкування з ними.
«За результатами прокурорської перевірки якості надання необхідної медичної допомоги підозрюваним особам, які перебувають під вартою в Київському СІЗО, одного з арештантів тимчасово госпіталізовано до спеціалізованого медзакладу для додаткового огляду», - зазначили в прокуратурі.
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У повідомленні наголошується, що за попередніми висновків лікарів, стан здоров’я цього підозрюваного «стабільний, жодних загроз його здоров’ю немає».
Наразі перевірка ще триває, її хід перебуває на особистому контролі прокурора м. Києва.