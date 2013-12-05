Тимошенко просить українців брати владу в свої руки, але дослухатися до опозиції

На цьому наголошується у тексті звернення, яке зі сцени на Майдані Незалежності зачитала її донька Євгенія Тимошенко.

«Позавчора, 3 грудня, Янукович кинув у каземати трьох людей, побитих до полусмерті під кривавою ялинкою садистами з ”Беркуту”. Учора заарештували ще дев`ятьох. Один з них - журналіст, другий - батько трьох дітей. Частину людей було витягнуто брутально з лікарень, під час судилища вони знаходились в непритомному стані», - наголосила Тимошенко.

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«Суд над невинними людьми проходив вночі, як у сталінські часи. Тепер залишилось тільки, як тоді, розстріляти непокірних просто в тюремних камерах через отвір у камерних дверях. Якщо ми не доведемо сьогодні справу щодо відсторонення від влади Януковича, з нашими дітьми так само чинитимуть ще десятки років», - вважає лідер ВО «Батьківщини».

«Ув`язнення невинних та мирних патріотів України, по-звірячому побитих ”Беркутом”, у той час, коли вся Україна та весь демократичний світ чекає притягнення до відповідальності винних у кривавій розправі над нашими дітьми, у той час, коли на майданах стоять мільйони обурених українців і вимагають відставки Януковича, у той час, коли в Києві проводиться зустріч міністрів закордонних справ ОБСЄ, - це є викликом, який Янукович кидає всій Україні, всьому демократичному світові», - зазначила Тимошенко.

«Арештом побитих невинних людей він прямо говорить, що плює на всіх, що він буде і далі бити, вбивати, саджати всіх, хто стоятиме на його шляху до абсолютної влади. Він не приховує, що обрав шлях диктатури, він своїми діями заявляє це відверто на весь світ.

Він кричить всім нам в обличчя, що ми всі - ніхто, що ми - маса, яка його не цікавить і з якою він не планує рахуватися. Він заявляє демократичному світу, що він тиран, і якщо демократичний світ хоче співпрацювати з Україною, то мусить його сприймати таким, яким він є, бо він не планує мінятись», - наголосила екс-прем’єр.

На її переконання, «на території України відбувається становлення нового Сталіна. І якщо ми всі, разом з демократичним світом, його не зупинимо, то будемо мати ще одну Північну Корею».

«Я закликаю всіх людей, які здатні боротися, - дійте! Ще не пізно! Одних розмов на майданах недостатньо. Народу України треба негайно брати владу в свої руки, а не вести з диктатором солодкі розмови», - вважає лідер опозиції.

Вона наголошу, що «усі дії повинні бути скоординовані з опозицією: на неї покладена велика місія і її треба дослухатися, щоб не допустити кровопролиття».

«Наше протистояння мирне, легітимне. Воно повинно стати переможним, і я в цьому впевнена. Пропозиції щодо конкретного плану дій я передала лідерам опозиції, сподіваюся, вони дослухаються», - зазначила Тимошенко.

«Я прошу вас всіх, хто готовий боротися, відчуйте свою силу і повірте в неї! Наші сили зростають з кожним днем. Повірте в них! Повірте в себе! Я прошу вас - відчуйте всю ницість та реальну слабкість тих двох-трьох ”особєй”, які зробили ваше життя нестерпним, і йдіть вперед. Або зараз перемагайте, або готуйтеся до абсолютної диктатури на довгі роки», - підсумувала Тимошенко і додала: «Я вірю в вас! Шкодую, що не можу в ці історичні хвилини стати з вами пліч-о-пліч, але всім серцем прагну нашої перемоги».