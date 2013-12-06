Сьогодні буде обмежено рух Південним мостом у Києві
11:57, 06 грудня 2013Політика
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У Києві сьогодні з 22.00 буде обмежено рух Південним мостом
На Південному мосту буде обмежено рух
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, з 22.00 працівники КП «Київавтошляхміст» розпочнуть планові роботи з ремонту деформаційного шва (вирівнювального приладу) на верховій стороні естакадної частини Південного мостового переходу через річку Дніпро.
З цієї причини рух автотранспорту в другій смузі руху (в напрямку з просп. Бажана на Наддніпрянське шосе) буде частково обмежено.
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Роботи планується завершити до 8.00 7 грудня.
У комунальній корпорації «Київавтодор» просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.
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