Сьогодні буде обмежено рух Південним мостом у Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міськдержадміністрації, з 22.00 працівники КП «Київавтошляхміст» розпочнуть планові роботи з ремонту деформаційного шва (вирівнювального приладу) на верховій стороні естакадної частини Південного мостового переходу через річку Дніпро.

З цієї причини рух автотранспорту в другій смузі руху (в напрямку з просп. Бажана на Наддніпрянське шосе) буде частково обмежено.

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Роботи планується завершити до 8.00 7 грудня.

У комунальній корпорації «Київавтодор» просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху.