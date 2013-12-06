Євромайдан вшанував пам'ять Нельсона Мандели

Євромайдан вшанував хвилиною мовчання пам'ять Нельсона Мандели.

Виступаючи на Євромайдані лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк нагадав, що Мандела боровся за права свого народу: «Він є взірцем того, як нам треба жити і як нам треба вчинити». Яценюк також процитував Манделу: «Все здається неможливим до того моменту, поки це не стається».