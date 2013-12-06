ПР встановила 7 наметів у Черкасах поряд з наметом опозиції
21:31, 06 грудня 2013Політика
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Опозиція назвала свій намет Штабом національного спротиву.
Сьогодні в Черкасах представники Партії регіонів на площі перед Черкаською міськрадою, поруч з наметом Штабу національного спротиву, розбили своє наметове містечко.
Як передає кореспондент УНІАН, наметове містечко із 7 невеликих наметів представники Партії регіонів встановили у відповідь на дії представників опозиції, яка сьогодні на площі перед мерією встановили великий військовий намет, назвавши його Штабом національного спротиву.
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