ПР встановила 7 наметів у Черкасах поряд з наметом опозиції

Сьогодні в Черкасах представники Партії регіонів на площі перед Черкаською міськрадою, поруч з наметом Штабу національного спротиву, розбили своє наметове містечко.

Як передає кореспондент УНІАН, наметове містечко із 7 невеликих наметів представники Партії регіонів встановили у відповідь на дії представників опозиції, яка сьогодні на площі перед мерією встановили великий військовий намет, назвавши його Штабом національного спротиву.

Читайте також: У Черкасах для столичного Євромайдану збирають продукти та речі