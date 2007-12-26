”Найкомунікабельніший політик року” завтра буде звільнений з посади

Начальник ГУ МВС України у Львівській області генерал-майор міліції Михайло ЦИМБАЛЮК посів перше місце у номінації "Найкомунікабельніший політик року" в опитуванні, результати якого презентували сьогодні у Львові.

За результатами опитування, найменш комунікабельними політиками Львівщини визначено міського голову Львова Андрія САДОВОГО, прокурора Львівської області Анатолія ПРИШКА та голову Львівської ОДА Петра ОЛІЙНИКА.

Експертами під час проведення опитування були 36 львівських політологів, журналістів та громадських діячів, кожен із яких у кожній номінації міг назвати лише три прізвища.

Разом з тим, як повідомило кореспонденту УНІАН джерело в МВС України, вже у четвер, 27 грудня, “найкомунікабельніший політик року” на Львівщині М.ЦИМБАЛЮК буде звільнений з посади. За інформацією джерела, 27 грудня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО особисто представить нового керівника міліції Львівщини, яким стане генерал-майор міліції Василь ПІСНИЙ.

Сам генерал-майор М.ЦИМБАЛЮК так прокоментував сьогодні під час брифінгу цю інформацію: “Я був учора у Міністерстві внутрішніх справ України і мав розмову з міністром Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Він запропонував мені роботу, в тому числі, і у МВС, і в деяких регіонах України. Наразі я визначаюся”.

43-річний М.ЦИМБАЛЮК у 2000 р. – заступник начальника тернопільської обласної міліції, у 2002-му – начальник УМВС Рівненської області. У липні 2004 року його призначили головою Тернопільської ОДА, звідки звільнили після помаранчевої революції. У 2006-му - начальник Департаменту Кримінальної міліції у справах неповнолітніх МВС України. Львівську міліцію очолює з січня цього року.