Опозиція закликає мітингувальників встановлювати намети біля Кабміну

14:44, 08 грудня 2013
Політика
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Народні депутати від опозиції закликають мітингувальників встановлювати намети біля будівлі уряду, щоб блокувати роботу Кабінету міністрів.

Фото : Marina Kolesnichenko, Facebook

Як передає кореспондент УНІАН, наразі колона у кількості 300 осіб вирушила до будівлі уряду і слухає виступи народних депутатів через гучномовець, розміщений на автомобілі.

Інші мітингувальники підходять до центрального входу будівлі. Прохід до нього, як і раніше, перегороджено металевими щитами, за якими перебувають близько 50 співробітників міліції.

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Справа і зліва від входу за бетонним парканом знаходяться 14 автобусів з бійцями “Беркуту” та військовослужбовцями Внутрішніх військ МВС України, яким вже роздали щити для захисту.

Учасники протестної акції поводять себе мирно. Частина з них займає пагорби навпроти Кабінету міністрів.

Тим часом колона мітингувальників з Майдану Незалежності на перетині вулиць Грушевського і провулка Кріпосного зіткнулась з прихильниками Партії регіонів, які зараз проводять мітинг на вулиці Грушевського.

Фактично учасників Майдану та прихильників ПР розділяв всього лише кордон з поодиноких міліціонерів.

На даний момент мітингувальниками сформована шеренга добровольців, які розділяють ці групи. Ніяких силових зіткнень не зафіксовано.

Мітингувальники продовжують прибувати з Майдану Незалежності.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на Майдані було прийнято рішення розширити периметр блокування урядових установ.

Планується, що буде заблоковано всі підступи до урядового кварталу.

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