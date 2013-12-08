МОЗ України: через заблоковані вулиці у центрі «швидкі» не можуть дістатися до хворих

Це суттєво ускладнює, а іноді й унеможливлює, проїзд автомобілів екстреної медичної допомоги, які направляються на виклики жителів Києва з гострими станами -- серцевими нападами, інсультами, невідкладними хірургічними патологіями, повідомляє прес-служба МОЗ України.

Міністерство охорони здоров’я України звертається до організаторів та учасників масових заходів не вдаватися до несанкціонованого перекриття проїзної частини вулиць та не чинити перешкод пересуванню містом бригад швидкої медичної допомоги. Адже наслідком несвоєчасно наданої медичної допомоги може бути непоправна трагедія. Пам’ятайте: здоров’я та життя кожної людини залишаються безцінними за будь-яких суспільних заходів та політичних обставин.