МВС: Наявність зброї у затриманого євромайданівцями чоловіка не підтверджується

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м.Києві.

«Чоловіка, якого активісти сприйняли за озброєного провокатора з посвідчення УДО, доставлено до Печерського райуправління міліції. Інформація про те, що він є співробітником УДО і був з пістолетом нічим не підтверджується», - зазначили у ВЗГ.

Пізніше у главку міліції уточнили, що зброї у затриманого активістами УДОшника дійсно не було, але посвідчення, що вказує на його приналежність до управління Держохорони, дійсно є, і воно справжнє.

При цьому у ВЗГ заперечили інформацію окремих ЗМІ, що правоохоронець був нетверезим.

«Інші обставини інциденту продовжують з’ясовувати», - зазначили у столичному главку міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні учасники Народного віча затримали працівника УДО, який, за їхньою інформацією, вчиняв провокативні дії стосовно працівників міліції на вулиці Липській.

Під час затримання у чоловіка виявили посвідчення капітана УДО, а також була вилучили табельну зброю. До них підійшли народні депутати, які продемонстрували всім посвідчення затриманого, що підтверджує, що він є працівником УДО.

За інформацією мітингувальників, затриманий також проводив відеозйомку свого конфлікту з міліціонерами.

Мітингувальники також заявили, що для документування дій працівника УДО викликали наряд міліції.