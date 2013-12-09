На Майдані впіймали 17-річного хлопця, який кинув петарду в "Беркут"

06:18, 09 грудня 2013
Політика
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Ввечері 8 грудня на Банковій активісти Євромайдану впіймали хлопця, який кинув петарду в бійців спецзагону "Беркут".

Про це пише у Facebook Ірина Шлепіна, що виклала відповідне відео.

17-літній киянин Ігор Мосін, який, за його словами, вчиться в професійному ліцеї Авіант (вул. Гарматна), розповів, що зробити це його попросили двоє невідомих, запропонувавши в якості винагороди 200 гривень.

Обурені протестувальники все-таки вирішили не відпускати хлопця й передати його міліції.

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