Прихильників євроінтеграції в Україні стає все більше (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного Фондом “Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва” та соціологічною службою центру Разумкова, яке сьогодні було оприлюднено на прес-конференції в Києві.

"В Україні достатньо стабільно, з кінця 2011 року, переважають прихильники інтеграції до Європейського Союзу. У травні 2013 року 41,7% громадян обрали вступ до ЄС, 31% - до Митного Союзу. В свою чергу 13,5% українців вважають, що не потрібно приєднуватись ані до ЄС, ані до МС", - зазначила директор Фонду Ірина Бекешкіна.

Бекешкіна підкреслила, що до 2012 року переважав східний вектор зовнішньополітичної орієнтації українців. Так, за її словами, у грудні 2009 року 30% українців віддали перевагу вступу до ЄС, а 49% - до Єдиного економічного простору з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Згідно з дослідженням, зростає число громадян, яким довелося побувати у західних країнах (ЄС, США, Канада). У 2009 році таких було 14,3%, а цього року — 20,6%. Втім, у країнах СНД побувало громадян України за роки незалежності вдвічі більше — 40%, і жодного разу не були в країнах колишнього СРСР — майже 60%.

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Крім того, за результатами опитування, лише третина українців вважає себе європейцями. Так, на відповідне запитання "Безумовно, так" відповіло 10% громадян, "Скоріше, так" — 24,3%, "Скоріше, ні" — 29,1% і "Безумовно, ні" — 25,9% громадян України. Втім, як зазначила Бекешкіна, у 2009 році вважали себе європейцями 25% українців.

Довідка УНІАН. Дослідження проведено фондом “Демократичні ініціативи ім. І.Кучеріва” та соціологічною службою центру Разумкова з 17 по 22 травня.

Опитано 2 тис. 10 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка - 2,3%.

Для порівняння з Росією - використовуються результати соціологічного дослідження “Левада-центру”, проведеного у 2012 році.