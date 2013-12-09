Одеський Євромайдан виріс до 500 осіб (відео)

Одеські євроактивісти на Приморському бульварі виконали гімн України під дружнє схвалення священнослужителів, які теж прийшли до Дюка, пише "Сегодня".

На акцію вийшло багато людей, більшість з яких - досвідчені активісти, політичні діячі та студенти. Багато прийшло людей і старшого покоління. Після виступу священнослужителів, активісти одеського Євромайдану виконали гімн України і слухали музику у виконанні народних майстрів.