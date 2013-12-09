Яценюк не розуміє, як можна проводити круглий стіл у "квадратній камері"

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк сказав на брифінгу.

Він заявив: “Ми побачили сьогодні в Інтернеті якусь заяву прес-служби про якийсь круглий стіл. Круглий стіл дуже погано розміщується у квадратній тюремній камері. Ми так зрозуміли, що так нас запрошують на круглий стіл. Сюди декілька тисяч “беркуту” і Внутрішніх військ приїхало і повістки до Генпрокуратури надходять з викликами на допит”.

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Яценюк наголосив, що правоохоронці зараз витісняють людей із мирних пікетів і “уже побили один з пікетів”.

При цьому наголосив, що акція мирна, “і ми не б'ємо жодного міліціонера, ми не застосовуємо силу, у нас немає жодної зброї”.

Він підкреслив, що ці заходи, мабуть, проводяться для того, щоб розблокувати дорогу для Януковича, щоб він міг приїхати на Банкову.

Яценюк наголосив: “Пікети по всьому місту, але приходити на роботу пішки може кожен — і так прийшли на роботу і уряд, і треба було б, щоб Президент пройшовся пішки”