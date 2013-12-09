Качинський розповів, чим обернеться українській владі "силове" вирішення кризи

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це сьогодні у Варшаві сказав лідер найбільшої польської опозиційної партії "Закон та справедливість" (PiS) Ярослав Качинський.

"Аби було чітко зрозуміло в Києві, що якщо таке рішення - фатальне та трагічне - буде прийнято, то Європа використає санкції проти людей, відповідальних за це рішення", - сказав він.

Качинський сказав, що ЄС у такому випадку повинен, зокрема, заблокувати рахунки та заборонити в'їзд на свою територію відповідальним за це людям.

Він підкреслив, що Євросоюз повинен рішуче відреагувати на застосування сили, висловивши надію, що до цього не дійде.

"Давайте сподіватися, що не дійде до трагедії, але моїм обов'язком є це сказати", - заявив лідер PiS.

Він додав, що останні новини з Києва свідчать про "загострення" ситуації.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 грудня, до центру Києва почали стягувати сили правоохоронців. Вони практично оточили Майдан Незалежності з усіх боків. Також на Хрещатик приїхала важка снігоприбиральна техніка. Учасники акції протесту на Майдані Незалежності готуються відбивати штурм.

Після настання темряви правоохоронці оточили наметовий табір мітингувальників на перехресті вулиць Шовковична та Богомольця. Трохи раніше міліція перекрила автобусами вулицю Грушевського майже від Європейської площі до Арсенальної площі. Три намети мітингувальників на перехресті Кріпосного провулку та вул. Інститутської заблоковані кількома сотнями бійців внутрішніх військ у шоломах і зі щитами.