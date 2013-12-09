СБУ заявляє, що не причетна до штурму офісу "Батьківщини"

19:29, 09 грудня 2013
Політика
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Служба безпеки України ніяких заходів на вулиці Турівській, біля центрального офісу партії “Батьківщина”, не проводила.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Будь-яких заходів наші працівники на вулиці Турівській сьогодні не проводили”, - наголосили у прес-центрі.

На тему: Озброєні автоматами бійці "Беркуту" штурмують офіс "Батьківщини" – прес-служба партії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні озброєний автоматами «беркут» захопив офіс партії «Батьківщина». З офісу було винесено сервери.

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