СБУ заявляє, що не причетна до штурму офісу "Батьківщини"

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Будь-яких заходів наші працівники на вулиці Турівській сьогодні не проводили”, - наголосили у прес-центрі.

На тему: Озброєні автоматами бійці "Беркуту" штурмують офіс "Батьківщини" – прес-служба партії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні озброєний автоматами «беркут» захопив офіс партії «Батьківщина». З офісу було винесено сервери.