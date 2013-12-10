Міністр: газові контракти з Росією будуть переформатовані

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV в понеділок увечері, передає Сегодня.

"Щодо газових контрактів - я сподіваюся, ми знайдемо взаєморозуміння і ці контракти будуть переформатовані", - сказав Ставицький.

Він зазначив, що уряд не приймав ніяких рішень щодо підписання тих чи інших угод з Росією і що "зараз йде напрацювання".

"Те, що зараз ми чуємо від інтернет-видань не відповідає дійсності, уряд не приймав ніякого рішення, а ви знаєте, що для того, щоб якесь угоду підписати потрібно, щоб було прийнято рішення", - сказав Ставицький.

"Зараз уряд розгляне це питання, і ви будете свідками тих рішень, які прийме уряд", - додав він.

Міністр розповів, що зараз група на чолі з віце-прем'єром Юрієм Бойком перебуває в Москві і відпрацьовує стратегічні питання.

"Що стосується енергетики, я вважаю, що ми прорахуємо ці питання, а саме - це і можливе створення консорціуму. Ви знаєте, що останнім часом Німеччина зацікавилась бути членом тристороннього консорціуму. Вони також висловили свою думку щодо участі в переговорах", - сказав Ставицький.

Нагадаємо, що "Нафтогаз" заборгував "Газпрому" понад 2 млрд доларів. За повідомленнями російських ЗМІ, РФ пообіцяла України в обмін на асоціацію цілий пакет пропозицій, включаючи зниження цін на паливо.