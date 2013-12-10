Суд заборонив мітингувальникам блокувати дороги в центрі Києва

Про це повідомив начальник управління масових і спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвєйцов, передає прес-служба відомства.

За його словами, сьогодні прийнято судове рішення щодо розблокування проїжджих частин в центральній частині Києва.

«Під час зачитування судовими виконавцями рішення суду працівники міліції в присутності представників комунальних служб забезпечували охорону громадського порядку», - зазначив Олег Матвєйцов та підкреслив, що учасники «Евромайдану» вже звільнили частину вулиці Грушевського в районі Європейської площі, а також на розі Лютеранської та Круглоуніверситетської.

Представник МВС також додав, що в даний час судові виконавці зачитують рішення суду в інших заблокованих мітингувальниками частинах центру столиці.