ДАІ не пропускає машини в центр Києва
03:32, 11 грудня 2013Політика
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Пости ДАІ не пропускають машини в центр Києва.
Так, близько метро "Поштова площа" даішники не пропускають авто в бік центру Києва, повідомляє "Обозреватель".
На прохання пояснити причину, працівники ДАІ заявили, що це "наказ згори".
Нагадаємо, бійці спеціального призначення внутрішніх військ і "Беркут" намагаються прорвати барикади навколо Евромайдана.
Раніше в опозиції заявили, що на годину ночі заплановано спецоперацію по зачистці Евромайдана підрозділами внутрішніх військ та "Беркуту".
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