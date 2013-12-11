ДАІ не пропускає машини в центр Києва

03:32, 11 грудня 2013
Політика
3025 0

Пости ДАІ не пропускають машини в центр Києва.

Так, близько метро "Поштова площа" даішники не пропускають авто в бік центру Києва, повідомляє "Обозреватель".

На прохання пояснити причину, працівники ДАІ заявили, що це "наказ згори".

Нагадаємо, бійці спеціального призначення внутрішніх військ і "Беркут" намагаються прорвати барикади навколо Евромайдана.

Раніше в опозиції заявили, що на годину ночі заплановано спецоперацію по зачистці Евромайдана підрозділами внутрішніх військ та "Беркуту".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter