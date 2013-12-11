Нардепу від опозиції під час штурму розбили голову (фото)
08:21, 11 грудня 2013Політика
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Народний депутат від «Свободи» Андрій Іллєнко потерпів під час розчищання барикад у Києві. Йому розбили голову.
Лікарі швидкої надали Іллєнку першу медичну допомогу. Про тяжкість отриманої травми наразі не йдеться, пише Радіо Свобода.
Лікарі швидкої надали Іллєнку першу медичну допомогу
Очевидці нічних подій у Києві і деякі депутати, зокрема у соціальних мережах писали, що «Беркут» застосовував сльозогінний газ, коли знімав барикади мітингувальників.
Правоохоронці заявляють про десятьох постраждалих своїх бійців під час розбирання барикад у Києві. З боку мітингувальників теж є потерпілі, скільки точно невідомо.
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