Нардепу від опозиції під час штурму розбили голову (фото)

Очевидці нічних подій у Києві і деякі депутати, зокрема у соціальних мережах писали, що «Беркут» застосовував сльозогінний газ, коли знімав барикади мітингувальників.

Правоохоронці заявляють про десятьох постраждалих своїх бійців під час розбирання барикад у Києві. З боку мітингувальників теж є потерпілі, скільки точно невідомо.