Український католицький університет оголосив непокору Президенту та уряду

У тексті заяви, переданій УНІАН прес-службою УКУ, Український католицький університет оголошує громадянську непокору «Президенту та його уряду і разом з Євромайданом та – ми переконані – усім українським народом домагатиметься негайної відставки чинної влади, сформування тимчасового уряду й проголошення дострокових виборів в усі органи влади».

У тексті заяви йдеться: «Сьогодні вночі у Києві знову пролилась людська кров. Озвірілі карателі знову нападали на мирних демонстрантів. Так День прав людини перейшов у День знущання над мирним народом. Ця страшна Євромайданна ніч, якби не героїчний спротив демонстрантів, стала б у ряд з Варфоломіївською і Кришталевою. Після неї виконувати накази й розпорядження влади – це суперечити людському сумлінню. Коли з Майдану в невідомому напрямку вивезли десятки ні в чому не винних людей, катованих уже в автозаку, Президент Віктор Янукович перестав бути Президентом України, а його поплічники – урядом нашої держави».

Спільнота УКУ також закликала всі вищі навчальні заклади України прийняти аналогічні рішення, а також закликала світову спільноту не на словах, а на ділі підтримати український народ.