Лютеранська церква Одеси підтримала Євромайдан дзвоном

В Одесі лютеранська церква Апостола Павла (Кірха), розташована в центрі міста, вранці середи, 11 грудня, підтримала дзвоном учасників мирної акції протесту в Києві.

«Дзвін пролунав у відповідь на спробу силового захоплення громадянського протесту сьогодні вночі на Майдані в Києві і вранці на Хрещатику», - повідомляє прес-служба церкви. Також на флагштоку біля церкви на вулиці Новосельського піднято національний прапор України.

Як повідомляє група «Примирення», дзвін з церкви має багато значень: він може звучати на сполох, коли жителі перебувають у смертельній небезпеці, і як заклик до мобілізації в спільній посиленій молитві.

Група «Примирення» закликає всі християнські церкви України приєднатися до ініціативи одеських лютеран і дзвонити сьогодні в усі дзвони з усіх соборів і церков у містах і селах країни.

Довідка УНІАН. Українська група «Примирення» об`єднує офіційних представників чотирьох українських Церков: Української Православної Церкви, Української Греко-Католицької Церкви, Римо-Католицької Церкви в Україні та Німецької Євангельсько-Лютеранської Церкви в Україні.

Українська група «Примирення» є частиною міжнародної групи «Примирення – завдання Церков в Україні, Білорусі, Польщі та Німеччини», до якої входять представники християнських конфесій чотирьох країн: Римо-Католицької Церкви з Німеччини, Польщі, Білорусі й України, Української Греко-Католицької Церкви, Польської Православної Церкви, Української Православної Церкви, Білоруської Православної Церкви, Євангельської Церкви Німеччини, Лютеранської Церкви в Польщі, Німецької Євангельсько-Лютеранської Церкви в Україні.