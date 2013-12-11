Турчинов заявляє, що сьогодні вночі можлива нова атака на Майдан

Як передає кореспондент УНІАН, про це Турчинов сказав на брифінгу в Штабі національного спротиву.

“Ми не виключаємо, що знову сьогодні вночі може бути повторена атака або агресія проти Майдану. Тому що крім багнетів і кийків у чинного Президента підтримки іншої немає. Діалогу іншого він з народом не розуміє”, - сказав Турчинов.

Він також додав, що наразі на Майдані відбувається укріплення барикад, які постраждали під нічного штурму. Також відбувається структурування мітингувальників, які здатні захищати Майдан.

Крім того, відповідаючи на питання журналістів, Турчинов зазначив, що екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко намагається передавати від себе повідомлення і повністю підтримує Майдан.