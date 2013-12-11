Суд звільнив іще двох затриманих на Банковій 1 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, підозрюваному Черевку було змінено запобіжний захід із взяття під варту на особисте зобов'язання.

Термін дії зобов'язання - до 29 січня 2014 року. Прокурор вимагав, щоб підозрюваного випустили під заставу — 30 мінімальних заробітних плат (понад 30 тисяч гривень). Проте суддя обрала інший запобіжний захід.

Також апеляційний суд міста Києва звільнив під особисте зобов'язання Сергія Нужненка, затриманого 1 грудня на вулиці Банковій.

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Нужненка було звільнено з-під варти під особисте зобов'язання, яке діятиме до 30 січня наступного року.

Прокурор вимагав, щоб арешт замінили на грошову заставу в розмірі 26 тисяч гривень, однак суддя обрала для Нужненка «особисте зобов'язання».

Раніше повідомлялося про звільнення затриманих під АП Юрія Болотова та Миколи Лазаревського - на першого наклали штраф, другого посадили під домашній арешт. Таким чином, на даний час суд звільнив з-під варти чотирьох з дев’яти "в’язнів Банкової".

*** Особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого обов'язку виконувати покладені на нього слідчим суддею зобов'язання. Підозрюваному, обвинуваченому письмово повідомляються покладені на нього обов'язки та роз'яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення.