Уряд ФРН: вимога Азарова про 20 мільярдів - відволікання уваги від Майдану

Уряд Німеччини відхилив вимогу про 20 мільярдів євро кредиту як передумову для угоди України з ЄС, пише Deutsche Welle.

"Цією вимогою, як видається, український уряд хоче відволікти увагу від своєї відповідальності за актуальну та політичну ситуацію", - цитує слова віце-речника німецького уряду Ґеорґа Штрайтера інформаційне агентство Reuters.

Водночас Штрайтер знову наголосив, що двері для угоди про асоціацію з ЄС залишаються для України відчиненими. Пов'язані з цим реформи та зростання торгівлі "допомогли б Україні у довгостроковій перспективі", додав він. Штрайтер згадав також про реформи, провести які вже давно вимагає від України МВФ і які є передумовою для надання їй кредиту. Це, за словами Штрайтера, уможливило б і макрофінансову допомогу Україні з боку ЄС обсягом 610 мільйонів євро.

Як відомо, український прем'єр-міністр Микола Азаров у середу, 11 грудня, заявив, що в разі підписання угоди про асоціацію з ЄС Україна потребує від Євросоюзу фінансової допомоги обсягом 20 мільярдів євро. Німецькі ЗМІ звертають увагу на те, що таке зверненя до Брюсселя з боку офіційного Києва пролунало після того, як вночі в центрі української столиці спецпідрозділи міліції вчинили спробу силового розгону Євромайдану.

Німецький уряд засудив насильство проти учасників масових протестів в Україні, передає агентство dpa.

"Ми з великим занепокоєнням дивимося на дії українських правоохоронців проти демонстрантів на Майдані. Ми наполегливо закликаємо утриматися від застосування сили і поважати право на мирні зібрання", - заявив Штрайтер.

Уряд в Україні, наголосив він, повинен піти на переговори.

"Для мирного виходу з теперішньої ситуації, - продовжив речник німецького уряду, - потрібен особливо серйозний діалог українського керівництва з демонстрантами, а також українським громадянським суспільством і опозицією".

Коментуючи масові акції протесту в Україні, він зауважив, що Янукович мусить відповідально ставитися до бажання багатьох громадян. Як передає агентство AFP, німецький уряд підтримує місію верховної представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрин Ештон, котра перебувала в Україні.