У Португалії підтримали Євромайдан

Як розповіли Радіо Свобода організатори акції, у середу учасники зокрема погодили текст звернення до президента Португалії Каваку Сілви з закликом вплинути на свого колегу Віктора Януковича, щоб той унеможливив подальше застосування сили проти Євромайдану.

«Президент Янукович і керована ним влада на чолі з прем’єр-міністром Азаровим перейшли межу даної їм Конституцією України повноважень і замість пошуку суспільного компромісу для подолання політичної кризи в Україні, замість пошуку діалогу з українським народом, віддають накази на брутальний розгін мирних демонстрацій», – вважають учасники португальського Євромайдану.

У відкритій заяві українці Португалії вимагають від влади в Україні припинити політичні переслідування та негайно розпочати переговори з опозицією для виходу з кризи.