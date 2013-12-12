Україна підпише Асоціацію, як тільки будуть зняті проблемні питання - Арбузов

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Арбузов заявив після переговорів з комісаром ЄС з розширення та європейської політики сусідства Штефаном Фюле в Єврокомісії після переговорів, що тривали три з половиною години.

”Я підтверджую, що у нас є політична воля до підписання Угоди про асоціацію і ось чому ми тут. Ми готові будемо підписати тоді, коли відпрацюємо усі проблемні питання, які ми сьогодні обговорювали,” сказав Арбузов на спільній прес-конференції з Фюле.

”Ми сьогодні продовжили переговори з ЄС для усунення перешкод для підписання Угоди про асоціацію. Відбувся плідний, нелегкий діалог. Ми домовились про започаткування діалогу високого рівня для того, аби забезпечити підписання Угоди про асоціацію. Буде графік переговорів, переговори будуть продовжені і скоро будемо готові до підписання Угоди,” - додав Арбузов.

Комісар Фюле сказав, що ЄС готовий підготувати ”дорожню карту” для імплементації Угоди про асоціацію і прискорення досягнення угоди України з Міжнародним валютним фондом щоб далі проводити консультації про виділення кредиту stand by від МВФ.

Київ та МВФ ведуть переговори про кредит у розмірі 15 млрд доларів вже два роки.