Тимошенко: Євромайдан має вимагати закриття кримінальних справ проти активістів акції

Про це йдеться у її заяві, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

“Я вважаю, що треба вимагати не лише звільнення активістів Майдану з-за грат, а негайного закриття проти них всіх сфальшованих кримінальних справ.

Не можна вважати, що влада виконала першу вимогу Майдану, якщо хоч одна кримінальна справа проти активістів Майдану залишається незакритою.

Невже ми погодимося з тим, що наші герої, які стоять на майданах та тримають удар ”Беркуту” - злочинці, які заслуговують на судову розправу? Я з цим ніколи не змирюся.

Вимагайте негайного закриття всіх кримінальних справ проти активістів Майдану. На менше не погоджуйтеся!”, - заявила Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли більше півмільйона осіб.

Однак 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов`язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

3 грудня суд на два місяці заарештував дев`ятьох осіб, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента 1 грудня. Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

10 грудня Президент України Віктор Янукович пообіцяв, що деякі затримані під час масових акцій активісти будуть звільнені з-під варти.

Рішеннями апеляційних судів було звільнено з-під варти деяких затриманих активістів Євромайдану.