Тимошенко: Євромайдан має вимагати закриття кримінальних справ проти активістів акції

00:19, 13 грудня 2013
Політика
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Екс-прем`єр-міністр України, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що учасники Євромайдану мають вимагати від влади закриття кримінальних справ проти активістів акції.

Тимошенко вважає, що учасники Євромайдану мають вимагати від влади закриття кримінальних справ проти активістів акції / Фото : tymoshenko.ua

Про це йдеться у її заяві, повідомили УНІАН у прес-службі “Батьківщини”.

“Я вважаю, що треба вимагати не лише звільнення активістів Майдану з-за грат, а негайного закриття проти них всіх сфальшованих кримінальних справ.

Не можна вважати, що влада виконала першу вимогу Майдану, якщо хоч одна кримінальна справа проти активістів Майдану залишається незакритою.

Невже ми погодимося з тим, що наші герої, які стоять на майданах та тримають удар ”Беркуту” - злочинці, які заслуговують на судову розправу? Я з цим ніколи не змирюся.

Вимагайте негайного закриття всіх кримінальних справ проти активістів Майдану. На менше не погоджуйтеся!”, - заявила Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві з 21 листопада проходять багатотисячні акції проти політики української влади.

Після жорстокого розгону Євромайдану в ніч на 30 листопада в Києві на вулиці столиці в неділю, 1 грудня, вийшли більше півмільйона осіб.

Однак 1 грудня близько півтисячі молодиків спортивної статури прорвали кордон міліції та імітували штурм Адміністрації Президента. Вони поводились досить агресивно. Журналісти, які перебували на місці події, зазначали, що провокатори вигукували гасла українською, а розмовляли між собою російською мовою.

Потім міліція Києва повідомила, що розслідує 11 кримінальних проваджень щодо подій, пов`язаних із захопленнями адмінбудівель, іншими інцидентами, що сталися 1 грудня в центрі столиці. У рамках розслідувань цих проваджень затримано 9 осіб.

3 грудня суд на два місяці заарештував дев`ятьох осіб, затриманих на Банковій під час заворушень біля Адміністрації Президента 1 грудня. Рішення винесено за ст. 294 кримінального кодексу (масові заворушення).

10 грудня Президент України Віктор Янукович пообіцяв, що деякі затримані під час масових акцій активісти будуть звільнені з-під варти.

Рішеннями апеляційних судів було звільнено з-під варти деяких затриманих активістів Євромайдану.

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