В уряді пояснили, що означає "поглиблення співпраці" з Росією

На цьому наголосив міністр енергетики Едуард Ставицький, повідомляє ТСН.

За його словами, із Росією ближчим часом будуть підписані лише деякі міжгалузеві угоди.

"Поглиблення співпраці – це не є вступ чи якась інша складова. Поглиблення – мається на увазі торговельні стосунки", - пояснив міністр.

А от до змін у газових контрактах чи вступу до Митного союзу справа не дійде, наголосив урядовець.

"За газ ідуть перемови. Вони дуже складні. І поки що суттєвого бажання наших партнерів щодо зміни по контракту ми не бачимо", - розповів Ставицький.