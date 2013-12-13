В уряді пояснили, що означає "поглиблення співпраці" з Росією
00:42, 13 грудня 2013Політика
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Курс України на Євросоюз залишається незмінним.
На цьому наголосив міністр енергетики Едуард Ставицький, повідомляє ТСН.
За його словами, із Росією ближчим часом будуть підписані лише деякі міжгалузеві угоди.
"Поглиблення співпраці – це не є вступ чи якась інша складова. Поглиблення – мається на увазі торговельні стосунки", - пояснив міністр.
А от до змін у газових контрактах чи вступу до Митного союзу справа не дійде, наголосив урядовець.
"За газ ідуть перемови. Вони дуже складні. І поки що суттєвого бажання наших партнерів щодо зміни по контракту ми не бачимо", - розповів Ставицький.
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